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Сегодня, 14:27

Цзю заявил, что его сын вышел на чемпионский уровень

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Костя Цзю рассказал, когда его сын Тим проведет следующий бой после завоевания временного титула чемпиона мира WBO.

«Он свой уже вырабатывает. У него свое видение этого дела. Все здорово. Он выступает в более тяжелом весе, чем я? Да, я 63, он 69. Две категории выше. Можно ли было остановить бой раньше девятого раунда? Нет. Соперник опасный. Поэтому все нормально было. Остановили вовремя. Тимофей вышел на чемпионский уровень. Чемпионский бой с Джермелло Чарло? Он может состояться или в конце лета или осенью, когда поправится его соперник. У него перелом руки — это где-то три месяца надо восстанавливаться. Плюс три месяца подготовка. Получается полгода, как минимум», — приводит слова Цзю KP.RU.

Цзю нокаутировал Харрисона в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе. Бой состоялся 12 марта в Сиднее, Австралия.

Бокс
Костя Цзю
Тим Цзю
Тони Харрисон
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