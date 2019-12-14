Чудинов стал обязательным претендентом на бой с Альваресом

Российский боксер Федор Чудинов стал обязательным претендентом на титульный бой с чемпионом WBA во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом. 32-летний россиянин получил этот статус, победив камерунца Хассана Н'Дама Н'Жикама, выступающего под флагом Монако. Чудинов одержал победу в поединке, который прошел во Владикавказе 13 декабря.

Ранее Альварес победил другого россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

— Сейчас все зависит от занятости Канело, но надо отомстить за Сергея, — цитируют «Известия» промоутера Чудинова Владимира Хрюнова.