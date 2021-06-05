Чудинов считает маловероятным бой против Альвареса

Российский боксер Федор Чудинов считает маловероятным бой против мексиканца Сауля Альвареса.

«Чтобы выйти на бой с Канело, надо несколько лет выступать в США. Думаю, им вообще этот бой не интересен», — сказал Чудинов ТАСС.

Чудинов единогласным решением судей победил южноафриканца Рино Либенберга на боксерском турнире в рамках Петербургского международного экономического форума.

Чудинов во второй раз защитил золотой пояс WBA, который завоевал в декабре 2019 года. В послужном списке 33-летнего спортсмена теперь 24 победы (16 нокаутом), два поражения, одна ничья. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015-2016 годах, один раз его защитив.

Золотой титул WBA дает россиянину право претендовать на пояс чемпиона мира. Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет мексиканец Сауль Альварес, поясом регулярного чемпиона мира — кубинец Давид Морель.