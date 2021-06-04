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Чудинов победил Либенберга и защитил чемпионский пояс WBA

22:38
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Состоялся бой за титул чемпиона по версии WBA Gold во 2-м среднем весе между россиянином Федором Чудиновым и южноафриканцем Рино Либенбергом.

В конце 9-го раунда Рино слег в нокдауне, но продолжил бой. В итоге, судьи присудили победу Федору по итогам боя.

Победа Чудинова единогласным решением судей со счетом 116-111, 119-108 и 118-109.

Чудинов во второй раз защитил золотой пояс WBA, который завоевал в декабре 2019 года. В послужном списке 33-летнего спортсмена теперь 24 победы (16 нокаутом), два поражения, одна ничья. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015-2016 годах, один раз его защитив.

Золотой титул WBA дает россиянину право претендовать на пояс чемпиона мира. Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет мексиканец Сауль Альварес, поясом регулярного чемпиона мира — кубинец Давид Морель.

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