Чудинов подрался с перспективным боксером Хугаевым. Видео

Тренер российского боксера Федора Чудинова Виталий Сланов опубликовал в Instagram видео спарринга с другим боксером, Аланом Хугаевым.

«Последние секунды спарринга Федор Чудинов — Алан Хугаев, за 25 дней до боя», — подписал видео Сланов.

Отметим, что Хугаева называют одним из самых перспективных боксеров России.

После спарринга Чудинов заявил, что соперник был и быстрым, и жестким.

Напомним, что Чудинов 20 февраля встретится с малавийцем Айзеком Чилембой в рамках нового турнира, в котором силами на боксерском ринге померятся известные блоггеры и спортсмены.

В со-главных боях вечера бокса подерутся: видеоблогер Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов. Также на ринг против камерунца Тайсона Дижона выйдет Вячеслав Дацик.