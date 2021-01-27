Чудинов подрался с перспективным боксером Хугаевым. Видео
Тренер российского боксера Федора Чудинова Виталий Сланов опубликовал в Instagram видео спарринга с другим боксером, Аланом Хугаевым.
«Последние секунды спарринга Федор Чудинов — Алан Хугаев, за 25 дней до боя», — подписал видео Сланов.
Отметим, что Хугаева называют одним из самых перспективных боксеров России.
После спарринга Чудинов заявил, что соперник был и быстрым, и жестким.
Напомним, что Чудинов 20 февраля встретится с малавийцем Айзеком Чилембой в рамках нового турнира, в котором силами на боксерском ринге померятся известные блоггеры и спортсмены.
В со-главных боях вечера бокса подерутся: видеоблогер Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов. Также на ринг против камерунца Тайсона Дижона выйдет Вячеслав Дацик.
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