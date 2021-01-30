Чилемба пообещал с легкостью расправиться с Чудиновым

Малавийский боксер Айзек Чилемба, которому предстоит 20 февраля биться с Федором Чудиновым в Москве, уверен в своей победе.

«Да, я точно выиграю. Я, конечно, ничего не хочу сказать, он хороший боец, сравнивая мой стиль и его стиль, когда я на это смотрю, я не могу сказать, что это будет просто для меня, я не могу сказать, что это будет простой бой, но я уверен, я легко с ним справлюсь», — рассказал Чилемба РЕН ТВ.

32-летний Федор Чудинов — обладатель титула золотого чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. Он является претендентом на пояс чемпиона мира. В послужном списке российского спортсмена 22 победы, из них 15 нокаутом, два поражения.

31-летний Чилемба одержал 26 побед, из них 10 нокаутом, потерпел семь поражений, также на его счету две ничьи.