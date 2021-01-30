Ученик Роя Джонса высказался о россиянах перед боем с Чудиновым

Малавийский боксер Айзек Чилемба, который 20 февраля встретится с Федором Чудиновым в Москве, рассказал о своем первом приезде в Россию. По его словам, сейчас он чувствует себя в стране комфортно.

Чилемба в 2016 году впервые прилетел в Россию на бой с Сергеем Ковалевым. Россиянин тогда одержал победу по очкам.

«Это был классный опыт, когда я поехал в Россию в первый раз, это было против Ковалева, и я относился очень скептично к этому, потому что все что я знал о России — это то, что мне рассказывали люди про русских, — сказал Чилемба в интервью YouTube-канала BWTM SPORTS & GAMING. — Русские такие, русские сякие. И когда я туда приехал, я принял позицию обороняющегося, зная, что меня ждет в соответствии с тем, что я слышал. И когда я понял, что все совсем наоборот, я получил удовольствия гораздо больше, чем рассчитывал».

Спортсмен рассказал, что он сейчас думает о россиянах:

«Мне нравятся русские, и мы хорошо общаемся, и они действительно очень приятные люди, — приводит слова Чилембы «РЕН ТВ». — Единственное — они не очень хорошо владеют английским языком, и когда говоришь с ними на английском, ты думаешь, что они родились с этим непроницаемым лицом и кажется, что они холодные. Но стоит их растормошить до тех пор, пока они не станут теплее и начнут с тобой говорить, даже несмотря на то, что вы друг друга не понимаете, они все равно очень милые, и вы общаетесь вполне комфортно».

Отметим, что сейчас Чилембу тренирует гражданин Российской Федерации, американский боксер Рой Джонс. Российское гражданство он получил в 2015 году.