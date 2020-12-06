Чемпионка мира предостерегла боксера-блогера Джейка Пола: «Я тебя размажу. Держись от меня подальше»

Двукратная олимпийская чемпионка по боксу, чемпионка мира в нескольких весовых категориях Кларесса Шилдс заявила в интервью TMZ, что уверенно победит в бою Youtube-блогера Джейка Пола. В ночь на 29 ноября Пол нокаутировал экс-игрока НБА Нейта Робинсона.

«Я, Кларесса Шилдс, размажу Джейка Пола! Он может выйти на ринг с весом 180 фунтов (81,2 кг. — Прим. «СЭ»), а я выйду с весом 168 (76,2 кг. — Прим. «СЭ»), и я выбью из него все дерьмо», — сказала Шилдс.

«Джейк Пол зарабатывает деньги, он занимается своим делом, но держись подальше от нас, настоящих бойцов. А тем, кто говорит, что Джейк Пол уничтожит меня просто потому что я женщина... Я величайшая женщина! Так что Джейк ничего не сможет сделать со мной, а если думает, что сможет, то пусть выйдет и попробует!» — отметила Шилдс.

Ранее Шилдс объявила о переходе в ММА. В 2021 году она планирует выступать в лиге PFL.