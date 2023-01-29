Артур Бетербиев: «Я очень простой боксер, я не Мохаммед Али»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) признался, что он сказал Энтони Ярду (22-3) после боя.

«Знаете, он хороший парень, — сказал Бетербиев на пресс-конференции. — Я сказал ему после боя: «Надеюсь, что в будущем у тебя все получится. У тебя есть время». Ему только 31 год. Для меня это победа, а для него — опыт. Мог ли я закончить бой раньше, если бы захотел? Нет, я не Мохаммед Али. Это он мог сказать: «Я остановлю соперника в восьмом раунде» и потом заканчивал поединок в восьмом раунде. Я очень простой боксер, я не Мохаммед Али».

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.