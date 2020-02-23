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Чарльз Мартин накаутировал Джеральда Вашингтона

08:05
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В Лас-Вегасе состоялся поединок между двумя тяжеловесами в рамках андеркарта главного боя вечера Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.

В нем бывший американец Чарльз Мартин встретился с Джеральдом Вашингтоном. Поединок завершилась в шестом раунде, когда Мартину удался мощный удар левой, потрясший Вашингтона. Соперник встал на ноги, но рефери встречи принял решение ее не продолжать.

Теперь у Мартина стало 25 побед нокаутом в 31 бое. На счету Вашингтона 20 побед в 25 поединках.

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