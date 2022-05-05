Кевин Барри: «Говорю всем в США, что россияне такие же, как все. Хорошие люди»

Бывший тренер чемпиона мира по боксу Джозефа Паркера Кевин Барри в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о впечатлениях от поездки в Россию.

«Вы же знаете, что я работал с Максимом Власовым, в прошлом году он дрался с Джо Смитом, абсолютно явно выиграл этот бой, но был ограблен судьями. Все видели, что он выиграл, бой транслировался в прямом эфире ESPN, но Макс был ограблен. Я также тренирую и веду дела Умара Саламова, в прошлом декабре я был на его бое против Дмитрия Бивола в Екатеринбурге. Я провел великолепное время в этом городе, встретил дружелюбных людей. И с тех пор, как я вернулся в США, я всегда говорю другим, как здорово я провел время в России, какие там отличные люди, не было ни разу такого, чтобы я чувствовал себя не в безопасности. Я провел две отличные недели в этом городе, а потом еще пожил два дня в Москве. Москва — невероятно впечатляющий город, один из самых красивых городов, что я видел в моей жизни. И меня очень расстраивает, как сейчас демонизируют россиян во всем мире из-за ситуации на Украине. Россияне ничем не отличаются от других людей во всем мире, это хорошие люди. У меня также есть очень хороший товарищ и бизнес-партнер в Санкт-Петербурге, его зовут Олег Богданов. Мы вместе ведем дела многих бойцов. Он несколько раз бывал у меня в США, и говорит, что Санкт-Петербург — очень красивый город».

Барри — серебряный призер Олимпийских игр в Лос-Анджелесе-1984. В данный момент владеет своим залом в Лас-Вегасе, где работают многие элитные боксеры.