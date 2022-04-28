Майк Тайсон: «Стиль Усика сбивает с толку таких парней, как Джошуа»

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории Майк Тайсон считает, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0) неудобен для Энтони Джошуа (26-2).

«Стиль Усика сбивает с толку таких парней, как Джошуа, — сказал Тайсон в подкасте Джо Рогана. — У него в арсенале очень много финтов и движений. Это любительская школа в ее лучших проявлениях. Как бы то ни было, Джошуа не любитель».

Также Тайсон дал небольшие советы Джошуа, которые помогут ему в реванше с Усиком.

«Джошуа нужно выбрасывать больше ударов. Бах! Бах! Потом джеб, — отметил Тайсон. — Ему не стоит просто финтить. Его джеб должен попадать в цель. Также ему стоит немного взвинтить темп. У Джошуа просто огромный потенциал, он не слабак. Однако по какой-то неизвестной мне причине он показывает малую долю того, что может».

Усик и Джошуа проведут бой за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе в июле.