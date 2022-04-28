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Сегодня, 18:03

Бетербиев рассказал, как он по врачебной ошибке чуть не бросил спорт

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (17-0) рассказал, что в самом начале его карьеры врачи по ошибке поставили ему диагноз, который запрещает заниматься спортом.

«Однажды со мной произошла история, которая могла загубить мою карьеру практически в самом начале, — написал Бетербиев в соцсетях. — Я только приехал в Москву, чтобы учиться в училище олимпийского резерва. Меня, как и всех спортсменов училища, начали обследовать врачи и обнаружили одну очень неприятную болезнь, с которой профессионально заниматься спортом нельзя.

Пришлось лечь в больницу к 70- и 80-летним старикам, проходить дополнительные обследования и лечение. Я очень переживал, что вот так закончится моя жизнь в боксе. А вдобавок к этому мне пришлось пройти все эти переживания абсолютно одному — я не хотел расстраивать маму, родных, поэтому ничего им не сказал. И просто надеялся на лучшее.

Через 10 дней лечения меня обследовали еще раз. И оказалось, что никакой болезни у меня нет. Это была ошибка! То ли анализы перепутали, то ли еще что-то — не важно, важно то, что я смог вернуться к тренировкам. Но эти 10 дней навсегда остались в моей памяти, и я понял, что точно не брошу спорт, пока могу тренироваться. Поэтому всегда надейтесь на лучшее и занимайтесь спортом, пока здоровье позволяет».

Следующий бой Бетербиев проведет против чемпиона WBO Джо Смита-младшего (28-3) 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Бокс
Артур Бетербиев
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