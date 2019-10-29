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Бывший чемпион мира Маскаев объявил о завершении карьеры

10:02
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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе россиянин Олег Маскаев завершил спортивную карьеру.

Пару лет назад я еще был «живой», — приводит слова 50-летнего боксера ТАСС. — Поддерживать форму в таком возрасте — это нелегко, забрасывать нельзя. А выходить на бои на скорую руку — так уже нельзя, это для здоровья нехорошо, да и формы такой не будет уже.

Промоутерам в России я предлагал провести бой, силы были, желание было. А сейчас уже выходить на ринг — это как для маленького ребенка первые шаги делать.

Маскаев является бывшим чемпионом в супертяжелом весе по версии WBC. Последний бой россиянин провел 4 ноября 2013 года, одержав победу над британцем Дэнни Уильямсом. С тех пор боксер заявлял о желании вернуться на ринг. Всего на его счету 39 побед (28 нокаутом) и семь поражений.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7056036

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