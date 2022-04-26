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26 апреля, 14:57

Александра Усика лишили звания «Почетный житель Симферополя»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Усик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Украинский боксер Александр Усик лишен звания «Почетный житель Симферополя» решением городского совета.

«Да, Усика лишили звания «Почетный гражданин Симферополя», — приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы горсовета.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, решение связано с действиями Усика, направленными на дискредитацию России.

Усик был представлен к награде в 2012 году за «значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, спортивное мастерство, достижение высоких результатов в спорте».

На счету 35-летнего Усика 19 побед (13 нокаутом) в 19 поединках на профессиональном уровне. Боксер является чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

В июне 2022 года Усику предстоит защитить чемпионские пояса во втором поединке против британца Энтони Джошуа. Первый бой между боксерами состоялся в сентябре 2021 года, Усик выиграл его единогласным решением судей.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220426/usik-1785530879.html
Бокс
Александр Усик
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