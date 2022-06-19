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Сегодня, 11:02

Лебедев высказался о победе Бетербиева над Смитом

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Известный российский боксер Денис Лебедев прокомментировал победу Артура Бетербиева над Джо Смитом-младшим.

«Госпитализация Смита? Это бокс , такое бывает. Мы всегда предполагаем такое развитие событий, но надеемся на лучшее. А что касается победы Бетербиева, то у меня не было сомнений.Я и до говорил, что будет досрочная победа Бетербиева. Поздравляю!» — сказал Лебедев «СЭ».

19 июня Бетербиев нокаутировал Смита-младшего в бою за титулы WBC, IBF и WBO.

37-летний россиянин провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. 32-летний Смит в боксе одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.

Бокс
Артур Бетербиев
Денис Лебедев
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