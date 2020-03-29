Британский боксер Ярд сообщил, что его отец умер от коронавируса

Британский боксер Энтони Ярд сообщил о смерти своего отца от коронавируса. Об этом он написал в stories Instagram.

— Я очень закрытый человек, и, честно говоря, я все еще в шок, — написал Ярд. — Но, возможно, это поможет людям остаться дома. Мой отец умер вчера от этого вируса, и он был здоров. У него не было проблем со здоровьем. Чем больше люди выходят на улицу и собираются вместе, тем дольше продлиться изоляция и тем больше распространится вирус. Я не врач, но я знаю, что если вы останетесь дома, у вас меньше шансов заразиться. Это действительно не стоит того, чтобы рисковать.

28-летний Энтони Ярд провел 20 поединков на профессиональном ринге и одержал 19 побед (18 нокаутов) при одном поражении от россиянина Сергея Ковалева.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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