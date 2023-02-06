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Сауль Альварес: «В реванше я побью Бивола»

Сауль Альварес уверен, что во втором поединке одолеет Бивола
Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) уверен, что во втором поединке он одолеет чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0).

«Я знаю себя, и я знаю, что побью его [Бивола] в матче-реванше», — сказал Альварес ESNEWS.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Реванш россиянина и мексиканца может состояться в сентябре во втором среднем весе.

Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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