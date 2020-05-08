Братья Байсангуровы могут провести следующие бои в июле

Российские боксеры Хасан и Хусейн Байсангуровы могут вернуться на ринг в июле, сообщил промоутер спортсменов Зяки Юнисов.

— Мы планируем возобновить проведение турниров по боксу уже в июле. Пока не могу сказать будет ли это проходить со зрителями или без, все будет зависеть от снятия ограничений в связи с эпидемией короновируса, — сказал Юнисов.

В качестве соперника 22-летнего Хасана Байсангурова (18-1, 8 нокаутов) рассматривается 31-летний Артур Осипов (16-2, 11 нокаутов). Противником 25-летнего Хусейна Байсангурова (16-1, 14 нокаутов) может стать украинец Александр Иванов (17-5, 8 нокаутов).