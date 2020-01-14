«Бойся моей правой руки, ведь ты уснешь за два раунда». Фьюри угрожает Уайлдеру перед боем
Британский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри пообещал разобраться со своим будущим соперником американцем Деонтеем Уайлдером за два раунда. Их бой-реванш пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (США).
— Наконец-то мы устроим реванш. Я не могу вспомнить более крупный бой на протяжении многих лет, — цитирует Фьюри Sky Sports. — Возможно, последним столь масштабным поединком была схватка Леннокса Льюиса с Майком Тайсоном. Это будет еще одно противостояние США и Великобритании.
Пусть победит сильнейший. Мне не хватило топлива, чтобы прикончить его в первом бою, но в этот раз я доведу дело до конца. Уайлдер, 22 февраля я встречу тебя посреди ринга. Бойся моей правой руки, ведь ты уснешь за два раунда.
В этот раз я возьму то, что по праву заслужил в первом бою. Если Уайлдер захочет еще раз подраться после рематча, я побью его снова. Я уже побеждал Деонтея. Знаю, что могу побить его три раза подряд.
Деонтей может придумывать любые оправдания. Все члены его команды могут говорить, что он победил в первом бою, но он понимает, когда побеждает, а когда проигрывает. Я преподам Уайлдеру урок бокса и нокаутирую его.
В первом поединке боксеров была зафиксирована ничья. 31-летний Фьюри одержал 29 побед (20 нокаутов) в 30 поединках при одной ничьей. 34-летний Уайлдер победил 42 раза (41 нокаут) при одной ничьей.