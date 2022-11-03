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Поветкин поделился ожиданиями от боя Минеева и Родригеса

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боксер Александр Поветкин поделился ожиданиями от боя Владимира Минеева против Фернандо Родригеса.

«Владимир отличный боец, хорошо выступал в кикбоксинге. Я считаю, что у него все есть для победы. Это сильный, разнообразный боец. У него есть все шансы победить. Буду переживать за него и болеть. Желаю ему победы», — цитириует РЕН ТВ Поветкина.

Поединок Минеева и Родригеса по правилам кикбоксинга состоится 18 ноября в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1041825-povetkin-otsenil-shansy-mineeva-pobedit-rodrigesa
Бокс
Александр Поветкин
Владимир Минеев
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