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Бой Поветкина и Хантера завершился вничью

7 декабря 2019, 23:34
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Бой бывшего чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянина Александра Поветкина и американца Майкла Хантера завершился вничью.

Поединок продолжался все 12 раундов. Счет судейских записок 115-113, 113-115, 114-114. Победитель боя стал бы обязательным претендентом на пояс чемпиона мира.

Для 40-летнего Поветкина эта ничья стала первой в карьере после 35 побед (24 нокаутом) и двух поражений.

Для 31-летнего Хантера эта ничья также стала первой в карьере при 18 победах (12 нокаутом) и одном поражении.

Главным событием вечера бокса в Саудовской Аравии станет реванш между обладателем трех титулов в супертяжелом весе мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

Поветкин — Хантер. Live!

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