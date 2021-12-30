Рамзан Кадыров подарил Артуру Бетербиеву машину и присвоил звание почетного гражданина Грозного

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил чемпиона WBC и IBF в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева званием почетного гражданина Грозного и вручил ему ключи от нового автомобиля.

«Я выполнил приятную миссию, доверенную мне дорогой мамой, президентом РОФ Аймани Несиевной. Три человека получили ключи от автомобилей «Мерседес», а еще одиннадцать спортсменов — по 1 миллиону рублей. Артуру Бетербиеву также присвоено звание «Почетный гражданин Грозного». Он удостоен этой чести за высокие достижения и большой вклад в развитие спорта. Еще ряд наших атлетов отмечены медалями «За заслуги перед ЧР» и знаками «За трудовое отличие», — сообщил Кадыров в своем Instagram.

В своем последнем поединке 17 декабря в Канаде Бетербиев победил американца Маркуса Брауна нокаутом в девятом раунде. Всего на счету 36-летнего россиянина 17 побед и 0 поражений.