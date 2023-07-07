Реванш Джошуа и Уайта состоится 12 августа

Реванш между бывшим чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) и Диллианом Уайтом (29-3) состоится в Лондоне 12 августа.

«Я ясно дал понять, что планирую быть активным в этом году. 12 августа — дата, я буду готов к бою. Я с нетерпением жду возможности заняться бизнесом», — приводит DAZN слова Джошуа.

Джошуа и Уайт дрались в декабре 2015 года. Тогда Джошуа победил техническим нокаутом, выбросив свой правый апперкот в седьмом раунде. Бой прошел на арене «O2» в Лондоне, Великобритания.