Михель: «Бивол без проблем выиграет у Бетербиева»

Немецкий боксер Серж Михель по прозвищу «Баварский Снайпер» сравнил двух боксеров из России Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«У Бетербиева я был в лагере в Монреале 3,5 недели в 2018 году и спарринговал с ним. Он очень жесткий парень и в ринге стоит как каменная гора, но судя по последнему бою против Энтони Ярда Артур был не так убедителен, как Бивол в последних поединках. Если их поставить сейчас, уверен, что Бивол выиграет без проблем», — цитирует Михеля Metaratings.ru.

Бивол одержал 21 победу в профессиональной карьере. На счету Бетербиева 19 поединков, которые завершились в его пользу.