В ночь с субботы на воскресенье, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится большой боксерский вечер. Центральным боем станет поединок в тяжелом весе украинского боксера Александра Усика и британца Дерека Чисоры.

33-летний украинец провел 17 боев на профессиональном ринге и во всех одержал победы (13 нокаутов). У 36-летнего британца 32 победы (23 нокаута) и девять поражений.

Усик и Чисора выйдут на ринг ориентировочно в 01.00 в ночь с субботы на воскресенье. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал РЕН ТВ. Эфир начнется в 22.00 по московскому времени.

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