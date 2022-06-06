Боксер потерялся в пространстве и начал наносить удары по воздуху. Видео

Во время поединка за титул чемпиона Африки по версии WBF в легком весе между Симисо Бутелези и Сифесихле Мнтунгвы Мнтунгва в 10-м раунде упал за канаты, а затем встал, чтобы продолжить поединок. Однако Бутелези потерялся в простран стве и пошел в другую сторону от оппонента, нанося удары по воздуху. Рефери тут же остановил поединок и засчитал Бутелези техническое поражение.