Боксер потерялся в пространстве и начал наносить удары по воздуху. Видео
Во время поединка за титул чемпиона Африки по версии WBF в легком весе между Симисо Бутелези и Сифесихле Мнтунгвы Мнтунгва в 10-м раунде упал за канаты, а затем встал, чтобы продолжить поединок. Однако Бутелези потерялся в пространстве и пошел в другую сторону от оппонента, нанося удары по воздуху. Рефери тут же остановил поединок и засчитал Бутелези техническое поражение.
Бутелези доставили в местную больницу, его жизни ничто не угрожает. Как бы то ни было, врачи должны разобраться, что стало причиной произошедшего с боксером.
Новости