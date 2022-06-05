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Оскар Де Ла Хойя назвал бой, который мог бы стать самым захватывающим в истории бокса

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях и промоутер Оскар Де Ла Хойя (39-6) считает, что после победы над Джорджем Камбососом (20-1) абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) должен встретиться с непобежденным регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонте Дэвисом (27-0).

«Все, о чем я сейчас думаю, так это о том, что бой Хейни и Дэвиса мог бы стать самым захватывающим боем в истории бокса», — написал Де Ла Хойя в Twitter, после чего добавил: «Как бы то ни было, все пути ведут к Райану Гарсии».

Хейни победил Камбососа со счетом 116-112, 116-112 и 118-110 и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Бой состоялся 5-го июня на стадионе Marvel в Мельбурне, Австралия.

Дэвис нокаутировал Роландо Ромеро (14-1) в шестом раунде и тем самым в третий раз защитил титул регулярного чемпиона WBA. Бой прошел 28 мая в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке, США.

Оскар Де Ла Хойя
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