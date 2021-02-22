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Боксер Власов 23 февраля вылетит в Россию после карантина в США

17:40
Максим Власов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Максим Власов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Российский боксер Максим Власов 23 февраля отправится в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена Олега Богданова. Боксер находился в США на карантине из-за заражения коронавирусом.

«Максима выпустили из карантина. Завтра он отправится в Россию», — сказал Богданов.

Напомним, из-за заражения Власова коронавирусом был отменен его бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг с американцем Джо Смитом. Есть вероятность, что поединок может состояться в апреле.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10760139

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