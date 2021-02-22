Боксер Власов 23 февраля вылетит в Россию после карантина в США

Российский боксер Максим Власов 23 февраля отправится в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена Олега Богданова. Боксер находился в США на карантине из-за заражения коронавирусом.

«Максима выпустили из карантина. Завтра он отправится в Россию», — сказал Богданов.

Напомним, из-за заражения Власова коронавирусом был отменен его бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг с американцем Джо Смитом. Есть вероятность, что поединок может состояться в апреле.