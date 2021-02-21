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Кокляев сделал МРТ после боя с Тарасовым

19:52
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Пауэрлифтер Михаил Кокляев сделал МРТ после победы над блогером Артемом Тарасовым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Немножко звенит в голове, но это приятный звон, малиновый», — рассказал стронгмен в Instagram и спел песню «Малиновый звон».

Публикация от Кокляев Михаил (@koklyaev_mikhail)

Этот поединок стал для Кокляева вторым в поп-боксе. Противостояние длилось все четыре раунда. Пауэрлифтер одержал победу над Тарасовым по очкам. После поединка Михаил заявил, что готов к реваншу с блогером.

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