Алоян планирует провести бой за титул чемпиона мира в мае

Российский боксер Михаил Алоян планирует в мае провести бой за титул чемпиона мира по боксу. Осенью 2020 года олимпийский призер переболел коронавирусом.

«Ориентируемся на май, — цитирует ТАСС Алояна. — Сейчас в переговорах по поводу места проведения боя, полагаю, что это будет в России. Я восстановился после коронавируса, сейчас я тренируюсь».

Алоян владеет поясом WBA Gold во втором наилегчайшем весе. Всего на профессиональном ринге он провел 6 боев, одержал 5 побед и потерпел одно поражение.