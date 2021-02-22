Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Алоян планирует провести бой за титул чемпиона мира в мае

18:35
Теги:

Российский боксер Михаил Алоян планирует в мае провести бой за титул чемпиона мира по боксу. Осенью 2020 года олимпийский призер переболел коронавирусом.

«Ориентируемся на май, — цитирует ТАСС Алояна. — Сейчас в переговорах по поводу места проведения боя, полагаю, что это будет в России. Я восстановился после коронавируса, сейчас я тренируюсь».

Алоян владеет поясом WBA Gold во втором наилегчайшем весе. Всего на профессиональном ринге он провел 6 боев, одержал 5 побед и потерпел одно поражение.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10761391

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир