Тайсон Фьюри объяснил, почему он решил закончить карьеру

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0) заявил, что он заработал столько денег, сколько не потратит за всю жизнь. Он добавил, что больше не хочет рисковать своим здоровьем и намерен уйти непобежденным чемпионом.

«Единственное, что я могу получить, — это деньги, — сказал Фьюри в интервью BT Sport Boxing. — После боя я заработаю более 100 миллионов долларов. Я знаю, что Майк Тайсон потратил полмиллиарда, а Эвандер Холифилд — 400 миллионов долларов. Но у меня не такой образ жизни, какой был у них. Я живу в Моркаме, Ланкашире. Там все дешево. Плюс у меня нет вредных привычек, я не играю в азартные игры. Я никогда не смогу потратить деньги, которые у меня есть.

Почему я должен продолжать выступать и получать травмы? Ради чего? Ради еще нескольких фунтов? У меня есть дела, которые я хочу вести, и возможности, которые не связаны с повреждением мозга. У меня шестеро детей и жена. Может хватит?

Я хочу завершить карьеру непобежденным чемпионом мира в супертяжелом весе. Я хочу, чтобы Netflix сняли про меня фильм. Хочу быть хорошим мужем, отцом и сыном. Больше всего я хочу быть счастливым, и это, пожалуй, самое сложное".

Фьюри выйдет на ринг 23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Его соперником станет обязательный претендент и временный чемпион WBC Диллиан Уайт (28-2).