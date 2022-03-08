«Я остановлю его». Усман надеется получить бой с Канело

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-1) заявил, что готов выйти на ринг против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1) и побить его.

«Я каждому говорю, что пойду туда [в бокс] и остановлю Канело, — сказал Усман в интервью ESPN. — Я должен поверить в это [в победу], потому что я действительно готов быть тем, кто сделает это. Неважно, что все говорят». Усман добавил, что хотел бы подраться с Канело на ринге в сентябре.

Ранее Канело говорил, что в будущем готов подраться с Усманом. «Может быть, я подерусь с Усманом, почему бы и нет? Мой тренер сказал мне об этом [желании Усмана побоксировать с Канело]. Сейчас я об этом не думаю. Сперва я должен оставить большое наследие в боксе, а уж потом мы поговорим об этом бое», — сказал Канело в интервью The MMA Hour.

Следующий бой Канело проведет против россиянина, чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0). Поединок состоится 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.