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Сегодня, 21:15

Боксер Орлов рассказал о своих ожиданиях от «Вечера бокса» на РЕН ТВ

Боксер Евгений Орлов рассказал, что ждет бой Вячеслава Дацика и Зелимхана Пулеметчика Дукаева, который состоится в рамках «Вечера бокса» на РЕН ТВ.

«Это разная весовая категория. Да, Пулеметчик там будет бегать, пока не поймает мощный Славин удар. Я уверен, что Слава выиграет», — сказал он.

В других поединках встретятся Максим Новоселов и Макс Топор Щербаков, а также Павел Шульский и Даниял Т-34 Эльбаев.

Поединки предварительного и основного карда можно смотреть в прямом эфире на You Tube канале «Ушатайка». Три боя основного карда — в прямом эфире на канале РЕН ТВ. Начало — 23:00.

Источник: https://ren.tv/news/sport/933248-orlov-rasskazal-o-svoikh-ozhidaniiakh-ot-vechera-boksa-na-ren-tv
Вячеслав Дацик
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