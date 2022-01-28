Боксер Орлов рассказал о своих ожиданиях от «Вечера бокса» на РЕН ТВ

Боксер Евгений Орлов рассказал, что ждет бой Вячеслава Дацика и Зелимхана Пулеметчика Дукаева, который состоится в рамках «Вечера бокса» на РЕН ТВ.

«Это разная весовая категория. Да, Пулеметчик там будет бегать, пока не поймает мощный Славин удар. Я уверен, что Слава выиграет», — сказал он.

В других поединках встретятся Максим Новоселов и Макс Топор Щербаков, а также Павел Шульский и Даниял Т-34 Эльбаев.

Поединки предварительного и основного карда можно смотреть в прямом эфире на You Tube канале «Ушатайка». Три боя основного карда — в прямом эфире на канале РЕН ТВ. Начало — 23:00.