Боксер Орлов: «Исмаилов против Дуродолы как шашист против шахматиста»

Двукратный чемпион мира по профессиональному кикбоксингу Евгений Орлов оценил шансы бойца Магомеда Исмаилова в бою против профессионального боксера нигерийца Оланреваджи Дуродолы.

«Это классно, что бойцы смешанных боев идут в бокс. Нам не хватает бокса. Вдруг Исмаилов окажется талантливым боксером и полностью перейдет в бокс! И будет себя показывать. Это отлично», — цитирует Орлова РЕН ТВ.

Помимо этого, боксер напомнил про знаменитый поединок между непобежденным американским боксером-профессионалом Флойдом Мейвезером и ирландским бойцом смешанных боевых искусств Конором Макгрегором.

«А что будет на самом деле — я ожидаю от боя Исмаилова с Дуродолой то же самое, что было в известном поединке Мейвезер — Макгрегор. Это высококлассный боксер и отличный боец без правил. На это было интересно посмотреть как на шоу. Не было никакого вопроса, кто выиграет. Мейвезер мог сделать это в любом раунде. Поэтому, говоря о бое Лысого Хищника и Дуродолы, я скажу так, при всем моем уважении к Исмаилову, Дуродола, конечно, выиграет. Без вариантов. Потому что это бокс, они же не будут бороться», — подчеркнул Евгений Орлов.

Боксер также отметил, что любой поединок между боксером и бойцом можно сравнить с игрой шахматиста с шашистом. По его мнению, игрок в шашки может выучить основные шахматные правила, но выиграть партию в шахматы вряд ли сможет.

Напомним, что дебют бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова в боксе пройдет 25 февраля. Лысый Хищник выйдет на ринг против нигерийского боксера Оланреваджи Дуродолы. Этот поединок состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который будет показан в прямом эфире телеканала.