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Сегодня, 20:24

Костя Цзю против боя сына Тимофея с российским боксером в России

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Тим Цзю.
Фото Instagram

Австралийскому боксеру Тимофею Цзю не следует проводить бои с россиянами в России. Об этом в интервью «СЭ» заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю.

«Вы стратегически подумайте сами. За кого бы Россия болела? Вот ты приезжаешь, например, в Челябинск — откуда соперник. За него будут болеть — за Тима? Не криви душой. Всегда болеют за своего. Все будут против него. Я этого не хочу — и этого не будет. Пусть в Австралии проведет бой с россиянином, если на то пошло, но я не хочу, чтобы он бил наших в России», — сказал Цзю.

На счету 27-летнего Тимофея Цзю 20 побед в 20 боях в профессиональном боксе.

10 февраля Цзю-старший посетил первый крупный турнир по шахбоксу — Alpari Cup. «Могу с уверенностью сказать, что он прошел достойно, — отметил Цзю. — Все ребята проявили себя очень хорошо, а мой коллега Сергей Карякин интересно комментировал все шахматные партии. Я уверен, что мероприятие понравилось и участникам и зрителям. У этого формата точно большое будущее. Для меня нет вопроса, станет ли шахбокс массовым видом спорта. Есть только вопрос, когда это случится».

Костя Цзю
Тим Цзю
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