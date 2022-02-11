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Костя Цзю — о дебюте среднего сына в боксе: «Никита — сумасшедший. В хорошем смысле»

Костя Цзю поделился ожиданиями от дебюта среднего сына в боксе
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю оценил перспективы в боксе своего среднегно сына Никиты. 23-летний сын Цзю дебютирует в профессиональном боксе 2 марта — в Брисбене (Австралия) он проведет бой с Аароном Сталом (2-0-1).
«Хочу увидеть его на ринге сначала, посмотреть — готов ли он к работе, — сказал Цзю «СЭ». — Что есть желание — здорово, но я не знаю, как он настроен на бои морально, потому что он получил диплом, хорошее образование, профессию. Но вот потянуло в бокс».
По словам Цзю, Никита совсем другой боксер, нежели его старший сын Тимофей (20-0 в проф. боксе). «Они с Тимой разные, — отметил он. — Никита более бесбашенный. Он такой... Crazy. Немного сумасшедший в хорошем понимании этого слова. Более агрессивный, более импульсивный. Нужно будет научиться контролировать эмоции».
10 февраля Цзю-старший посетил турнир по шахбоксу Alpari Cup.

Бокс
Костя Цзю
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