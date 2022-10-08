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8 октября, 15:44

Боксер Никита Цзю одержал четвертую победу на профессиональном ринге

Мария Гусева
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Австралийский проспект первого среднего веса Никита Цзю техническим нокаутом в третьем раунде победил своего соотечественника Даркона Драйдена, сообщает ТАСС.

24-летний Цзю одержал четвертую победу на профессиональном ринге при отсутствии поражений (три нокаутом). Он дебютировал на профессиональном ринге в марте этого года, победив австралийца Аарона Стала нокаутом во втором раунде.

29-летний Драйден потерпел первое поражение при четырех победах (четыре нокаутом).

Поединок стал главным событием боксерского вечера 8 октября на арене Newcastle Entertainment Centre в Ньюкасле, Австралия.

Источник: https://tass.ru/sport/15995427
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