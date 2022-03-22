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Сегодня, 12:28

Боксер Ломаченко отказался от поединка с Камбососом

Анна Горшкова
Корреспондент
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Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от поединка с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на портал Boxingscene.com.

«Я говорил с менеджером Ломаченко Эгисом Климасом: он подтвердил, что Ломаченко не сможет провести следующий бой против Джорджа. Он поблагодарил меня и Камбососа за время на обдумывание своего решения, а также за возможность проведения поединка в принципе», — сказал агент австралийца Лу Дибелла.

Камбосос отреагировал на такое решение Ломаченко.

«Уважаю твое решение и полностью его понимаю, молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, храни себя, и как только я вытру пол Девином Хэйни, мы проведем поединок между двумя настоящими чемпионами», — написал боксер в Twitter.

Поединок между спортсменами должен был состояться 5 июня.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220322/boks-1779416570.html
Бокс
Василий Ломаченко
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