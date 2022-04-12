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Сегодня, 02:16

Боксер Кудряшов рассказал о подготовке к поединку с Вагабовым

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от поединка с Вагабом Вагабовым на турнире PRAVDA.

«Я реально готовлюсь, это будет интересное противостояние, и это нельзя назвать поп-боксом, потому что мой оппонент также чемпион в своем виде спорта, и он будет доказывать, что он лучший. Когда мне сказали, что с Вагабом все отказываются драться, меня это по-мужски зацепило. Почему я должен отказываться? Конечно подеремся... Я думаю, что это будет громко и это будет достойно того, чтобы люди посмотрели и получили удовольствие», — приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

15 апреля в главном бою вечера сразятся Вячеслав Дацик и Сауло Кавалари. Победитель этой пары выйдет в финал и сразится с победителем поединка Вагаб Вагабов — Дмитрий Кудряшов, которые встретятся на ринге в июне.

Источник: https://ren.tv/news/sport/961800-bokser-kuvalda-dal-prognoz-na-turnir-pravda
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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