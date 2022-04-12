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Сегодня, 04:35

Харитонов: «Дацик всегда бьется, идет в обмен ударами. Поэтому он всегда опасен»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тяжеловес Сергей Харитонов поделился ожиданиями от поединка между Вячеславом Дациком и Сауло Кавалари на турнире PRAVDA.

«Дацик всегда бьется, идет в обмен ударами. Может попасть. Поэтому он всегда опасен. Это тяжелый вес, тут всегда может кто-то упасть. Кавалари? Крутой, наверное, боец. О нем говорят», — приводит слова Харитонова РЕН ТВ.

Бой Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари станет главным событием турнира PRAVDA, который 15 апреля в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/961888-kharitonov-nazval-datsika-ochen-opasnym-sopernikom-dlia-kavalari
Вячеслав Дацик
Сергей Харитонов
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