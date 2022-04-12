Курбанов: «Головкину будет сложно победить Альвареса»

Российский боксер Магомед Курбанов поделился впечатлениями от поединка казахстанца Геннадия Головкина с японцем Риотой Муратой.

«Он контролировал бой и действовал в своей манере. Все-таки ему уже 40 лет, но он взял его своей уверенностью, мастерством и опытом. Хватит ли Головкину пороха на третий бой с Альваресом? Выйти хватит, а там уже не потянет. Победить Альвареса ему будет сложно. Во-первых, он тоже боксер высочайшего класса, во-вторых, он моложе на 12 лет. В-третьих, он стал только выше мастерством после их предыдущей встречи», — приводит слова Курбанова MMA.Metaratings.ru.

Головкин 9 апреля одержал досрочную победу над японцем Ретой Муратой и отобрал у него титул WBA Super в среднем весе. До Головкина удачная попытка объединения титулов в возрасте старше 40 лет была только у американского боксера Бернарда Хопкинсу. Он сделал это в возрасте 49 лет.