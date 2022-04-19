Диллиан Уайт перед боем с Фьюри: «Внутри меня царит ярость и насилие»

Диллиан Уайт высказался о психологическом состоянии перед боем с Тайсоном Фьюри

Обязательный претендент и временный чемпион WBC Диллиан Уайт (28-2) рассказал о своем психологическом состоянии перед боем с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0).

«Мужик, мы усердно пахали... Знаешь, я хорошо себя чувствую. Чувствую себя счастливым, — сказал Уайт в интервью BT Sport Boxing. — Я просто хочу насилия. Хочу, чтобы началось насилие. Знаешь, с виду я спокоен и хладнокровен, но внутри меня царит ярость и насилие. Это просто вертится в моей голове».

Поединок Уайта и Фьюри состоится 23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

В последнем поединке Уайт отправил россиянина Александра Поветкина (36-3) в технический нокаут в 4-м раунде. Бой состоялся 27 марта 2021 года в Гибралтаре.

Фьюри победил Деонтея Уайлдера (42-2) 9 октября 2021 года в Лас-Вегасе, Невада (США) нокаутом в 11-м раунде.