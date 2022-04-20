Фьюри не интересен бой с Джошуа: «Этому бодибилдеру нечего мне предложить»

Чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0) сообщил, что его соотечественник Энтони Джошуа (26-2) сперва должен победить в матче-реванше чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0), прежде чем требовать бой с ним.

«Сейчас я улыбаюсь словно Чеширский Кот, — приводит слова Фьюри издание The Sun. — Порой негативные ситуации складываются тебе на руку. Послушайте, я был заинтересован в бою с Джошуа еще давным-давно. Тогда, когда у него был ноль в графе поражений и титулы чемпионов на руках. Сейчас этому бодибилдеру нечего мне предложить. Вы ведь помните, как он говорил, что ему интересны бои только с теми, кто владеет поясом чемпиона. Так вот, мне сейчас он не интересен, потому что у него ничего нет».

Фьюри выйдет на ринг 24 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Его соперником станет обязательный претендент и временный чемпион WBC Диллиан Уайт (28-2).