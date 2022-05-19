Андре Уорд: «Канело выглядел беспомощным во время боя с Биволом»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд (32-0) считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) откажется от реванша с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0). Также он подчеркнул, что Альварес во время боя чувствовал себя беспомощным.

«Я не знаю, стоит ли Канело проводить реванш с Биволом, — сказал Уорд в интервью YouTube-каналу The Good Fight with Kate Abdo. — Не знаю, верит ли он в то, что сможет побить Бивола. Во время боя в некоторых моментах было видно, что он чувствовал себя беспомощным. Взгляните на его лицо, когда, например, он делал свои типичные действия — шел вперед, пытался оказывать давление, заряжал со своей правой, бил апперкоты. Когда он доносил удары, не было такого эффекта, который был раньше.

Не знаю, верит ли он в то, что сможет побить Бивола. Честно говоря, я не уверен, что Канело согласится на реванш. Канело может побить Бивола, но это будет очень тяжело. Канело сможет сделать поправки, но и Бивол сделает работу над ошибками".

Бивол победил Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.