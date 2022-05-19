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Хлебников заявил, что нокаутирует Шульского

Иван Торопцев
Корреспондент
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Боец Брюс Хлебников заявил, что собирается нокаутировать боксера Павла Шульского в поединке на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Конечно, желание у всех выиграть. И у меня есть желание выиграть. Но я понимаю нашу разницу в боксе с Павлом Шульским. Я понимаю, что у нас разница огромная. Но я в жизни привык всегда завышать планку в своих целях. Шульский — техничный и профессиональный боксер. Он огромный и при этом очень активно двигается. Но если мой кулак долетит до его головы, он не встанет», — приводит РЕН ТВ слова Хлебникова.

Бой Хлебникова и Шульского состоится в рамках турнира «Бойцовского клуба» в Омске 27 мая. Главным событием турнира станет поединок между россиянином Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем.

Источник: https://ren.tv/news/sport/977169-khlebnikov-prigrozil-shulskomu-kulakom-i-poobeshchal-otpravit-v-nokaut
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