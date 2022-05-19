Эдди Хирн не верит, что Фьюри завершил карьеру

Промоутер Эдди Хирн заявил, что не верит в уход британского боксера, чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

«Мы все знаем, что он не уходит в отставку. Он не освободит пояс WBC, и я надеюсь, что он сразится с победителем боя Джошуа — Усик. Это потрясающий поединок для его карьеры», — цитирует Хирна BoxingNews24.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Сразу после боя 33-летний британец объявил о завершении карьеры.