Боксер Алексей Егоров проведет бой за титул чемпиона мира 10 декабря

Российский боксер Алексей Егоров 10 декабря проведет первый в своей карьере бой за титул чемпиона мира. Его соперником станет спортсмен из Франции Арсен Гуламирян.

Встреча состоится в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге в главном поединке вечера бокса.

«Соперника своего, Арсена Гуламиряна, я уже хорошо знаю, можно сказать, изучал его два с половиной года, пока был обязательным претендентом. Опыт у меня есть, навыки в боксе есть — надо выходить и делать свою работу. Надо забирать этот пояс», — передает слова Егорова пресс-служба турнира.

30-летний Егоров завоевал пояс WBA Gold летом 2019 года, в его активе ни одного поражения на профессиональном ринге.

В активе 34-летнего французского боксера также ни одного поражения. Он провел уже две защиты своего титула суперчемпиона WBA в первом тяжелом весе и оба раза добился досрочной победы. С декабря 2019 года он не выходил на ринг.