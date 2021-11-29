Стала известна дата поединка между Махмудовым и Мариушем Вахом
Непобедимый российский боксер Арсланбек Махмудов проведет бой с бывшим претендентом на титул в тяжелом весе Мариушем Вахом.
Как сообщает The Ring, поединок состоится 22 января 2022 года в Канаде.
«Мы продолжаем путь к вершине горы с королем джунглей, «Львом» Арсланбеком Махмудовым, — сказал промоутер российского боксера Эстефан. — Мы считаем, что это отличный бой против Мариуша Ваха, который приблизит Арсланбека к нашей конечной цели — короновать его как чемпиона мира в тяжелом весе».
32-летний Махмудов выиграл все 13 поединков на профессиональном ринге, и все — нокаутом.
41-летний польский боксер Вах провел за карьеру 43 боя на профессиональном ринге, из которых 36 выиграл.
Дополнительная информация:
https://www.ringtv.com/631282-unbeaten-heavyweight-star-arslanbek-makhmudov-to-face-mariusz-wach-on-january-22/
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