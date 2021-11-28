Кубрат Пулев нокаутировал экс-чемпиона UFC Фрэнка Мира

В Арлингтоне (Техас, США) состоялся вечер бокса Triller Triad Combat, в главном бою которого болгарский боксер-супертяжеловес Кубрат Пулев нокаутировал в первом раунде экс-чемпиона UFC Фрэнка Мира.

На счету 40-летнего Пулева 29 побед и 2 поражения. 42-летний Мир же дебютировал в профессиональном боксе.

Pulev's round 1 TKO on Frank Mir, wtf was the ref doing? pic.twitter.com/Sp38cHvt0w — BoxingExclusive (@BoxingExclusive) November 28, 2021

На турнире в Арлингтоне также состоялся боксерский дебют другого известного бойца ММА — 43-летнего Мэтта Митриона. Он проиграл единогласным решением судей 31-летнему Александру Флоресу (19-3-1).