Кубрат Пулев нокаутировал экс-чемпиона UFC Фрэнка Мира
16:41
В Арлингтоне (Техас, США) состоялся вечер бокса Triller Triad Combat, в главном бою которого болгарский боксер-супертяжеловес Кубрат Пулев нокаутировал в первом раунде экс-чемпиона UFC Фрэнка Мира.
На счету 40-летнего Пулева 29 побед и 2 поражения. 42-летний Мир же дебютировал в профессиональном боксе.
На турнире в Арлингтоне также состоялся боксерский дебют другого известного бойца ММА — 43-летнего Мэтта Митриона. Он проиграл единогласным решением судей 31-летнему Александру Флоресу (19-3-1).
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю