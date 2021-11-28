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Кубрат Пулев нокаутировал экс-чемпиона UFC Фрэнка Мира

16:41
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В Арлингтоне (Техас, США) состоялся вечер бокса Triller Triad Combat, в главном бою которого болгарский боксер-супертяжеловес Кубрат Пулев нокаутировал в первом раунде экс-чемпиона UFC Фрэнка Мира.

На счету 40-летнего Пулева 29 побед и 2 поражения. 42-летний Мир же дебютировал в профессиональном боксе.

На турнире в Арлингтоне также состоялся боксерский дебют другого известного бойца ММА — 43-летнего Мэтта Митриона. Он проиграл единогласным решением судей 31-летнему Александру Флоресу (19-3-1).

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Илья Андреев все материалы автора
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